Let’s go turistar em Manaus, na Lagoa Azul e Verde?

Vocês sabiam que aqui em Manaus há uma lagoa “diferenciada”? É, pessoal! Estou falando da Lagoa Azul e Verde, um ponto que vale a pena turistar e dar um bom mergulho, em uma lagoa que, pela manhã, tem água azul, e, no decorrer do dia, bem verdinha.

Localizada no Distrito Industrial, a Lagoa Azul e Verde é uma propriedade privada, mas está aberta para visitação. A tonalidade da água muda de acordo com a movimentação da argila, que fica no fundo da lagoa, onde além de um bom banho, o visitante também pode “andar” de canoa, tomar sol em cima de uma boia e aproveitar o “balanço do tarzan”, que rende bons saltos na lagoa.



Além da lagoa, o espaço também conta com um restaurante, que tem no cardápio várias opões de pratos do Norte e Nordeste do Brasil e também da gastronomia peruana, além de bebidas. O ambiente é familiar, bem tranquilo e conta com um bom atendimento, segurança e estacionamento.

A Lagoa Azul e Verde é um espaço onde os administradores têm como foco a preservação do meio ambiente, o que é perceptível por quem a visita. Então, por esse e por todos os atrativos, eu recomendo dar uma “passadinha” nesse ponto e turistar. Mais informações sobre a lagoa você encontra no instagram @sitiolagoaazulverdemanaus

Por uma “turistada” na Lagoa Azul e Verde, Turismo Eu Acredito!