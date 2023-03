A força das mulheres no turismo e no mundo

Chegou o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um dia que serve para celebrar e refletir sobre as árduas conquistas e força do público feminino, que tem forte presença em todos os lugares e setores da economia, inclusive no turismo, onde ocupa as mais diversas funções — no Brasil, 53% dos cargos de guias de turismo são ocupados por mulheres.

Além das guias de turismo, também estão inseridas no segmento as agentes de viagens, comissárias de bordo, empresárias, cozinheiras, gerentes de hotéis, recepcionistas, garçonetes, camareiras, entre outras profissionais que contribuem diretamente e indiretamente para o desenvolvimento do turismo. Força, determinação e garra não faltam a essas batalhadoras que fazem a diferença.

O público feminino é forte e sei disso porque convivo com muitas mulheres de fibra — minha mãe (dona Ana Maria), minha esposa (Pamela Mota), minha filha (Karine Monteiro) e minha netinha Malu. Por meio delas, homenageio e celebro todas as mulheres.

A vocês, todo o meu respeito e admiração não apenas neste 8 de março, mas, sim, todo dia, todos os meses e anos. Vocês são a força, o amor e olhar doce que precisamos para um mundo cada vez melhor. Feliz Dia Internacional da Mulher!

Pela força das mulheres no turismo e no mundo, Turismo Eu Acredito!