Celebração à Floresta Amazônica, nosso maior patrimônio

Celebrar a Amazônia é algo que devemos fazer todos os dias, pois somos abençoados por tê-la como nosso maior patrimônio. Neste dia 5 de setembro, venho reforçar o poder que a Floresta Amazônica tem para o mundo e para o desenvolvimento da nossa região.

A nossa floresta representa um terço das florestas tropicais do planeta e é indispensável para a ecologia por garantir a qualidade do solo, estoques de água doce e proteção à biodiversidade. São mais de cinco mil quilômetros, que compreendem, além do nosso Amazonas, os Estados do Pará, Amapá, Acre, Roraima, Rondônia e Tocantins. Temos a maior floresta tropical do mundo, onde está um quinto da água doce da Terra.

A nossa floresta é essencial para o planeta e dela pode-se extrair muito, inclusive possibilidades de desenvolvimento para o Amazonas, por meio do turismo. Não canso de dizer que os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia, cujas belezas naturais proporcionam experiências únicas aos turistas, com o ecoturismo, turismo de aventura, pesca esportiva, turismo de sol e praia, etnoturismo e turismo de base comunitária.

A Amazônia é importante para a biodiversidade e esse potencial vai além. Ela pode gerar oportunidades e melhoria de vida a todos que dependem do turismo, por exemplo. A nossa floresta só precisa ser explorada de forma sustentável e respeitosa, não de forma avassaladora. Precisamos do nosso maior patrimônio em pé e garantir que o nosso tesouro não sofra as consequências drástica do desmatamento e ações irresponsáveis dos homens.

Pela importância da Floresta Amazônica a todos nós e ao mundo, Turismo Eu Acredito!