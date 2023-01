Treinador do Manaus FC explica início de temporada difícil no Barezão

Manaus/AM - O Manaus estreou no Campeonato Amazonense 2023 com um empate em 1 a 1 diante do RPE Parintins no último domingo (29), na Arena da Amazônia. Após passar boa parte do jogo com a vantagem, o Gavião sofreu o empate já nos minutos finais. Após o apito final, o comandante esmeraldino, Paulo Henrique Marques afirmou que já esperava um jogo difícil, tendo em vista os fatores que envolvem o início de temporada. As informações são do Portal Esporte Manaus.

“Passamos a semana toda falando que esse começo vai ser muito difícil, porque estamos começando a implementar o trabalho e precisa de jogos, de minutagem aos atletas. Alguns estão há um tempo sem jogar e agora com 23 trabalhos, eu falei para eles: agora no início, é vocês que tem que resolver. A parte tática ainda vai estar cheia de problemas e isso é normal. As vezes você olha um jogo do campeonato brasileiro na 30ª rodada e os times estão todos com defeito ainda”, pontuou.

Atual bicampeão e em busca do sexto título em sete anos, o Manaus entra no Barezão como um dos favoritos à conquista da competição. Habituado a encarar grandes clubes no futebol gaúcho, o treinador falou sobre é como estar do outro lado agora. Além disso, Marques também fez uma avaliação do desempenho da equipe e cobrou uma melhora já na próxima rodada.

“Os adversários vão fazer uma Copa do Mundo contra nós. Uma coisa que eu estava vivendo o contrário lá no Rio Grande do Sul, que era jogar contra a dupla Gre-Nal é aqui vimos hoje que é assim. Então, tivemos dificuldades, acho que oscilamos muito no jogo, tivemos bons momentos, mas tivemos momentos muito ruins e tivemos dificuldades na bola área também. Mas são tudo coisas que tem que se consertar. Falei pra eles que no próximo jogo tem que estar um pouco melhor pra que no final do campeonato estarmos sobrando”, concluiu.

O Manaus agora tem pela frente uma semana cheia de preparação, já que folga na 2ª rodada da competição. O Gavião volta a campo no próximo domingo (5), diante do Operário, fora de casa.