YouTube pretende adicionar botões de reações nos vídeos

"Se você está assistindo a um vídeo que faz parte dessa experiência, pode reagir e ver como a multidão reage abrindo a seção de comentários do vídeo e pressionando o painel de reação", escreveu um representante da equipe do YouTube.

Além dos botões de polegar para cima e para baixo ou o like e deslike, o YouTube começou a testar novas maneiras de os usuários da plataforma interagirem com os vídeos que estão assistindo.

