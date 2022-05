YouTube lança nova opção que vai ajudá-lo a ver vídeos de forma rápida

Segundo o The Verge, o recurso foi testado inicialmente apenas com assinantes premium, mas agora começará a aparecer para todos os usuários da plataforma.

Como você pode ver na imagem compartilhada pelo YouTube abaixo, a barra de progresso do vídeo agora mostrará um gráfico, e quanto mais alto, mais popular é uma determinada parte do vídeo.

O YouTube anunciou um novo recurso que destacará as partes mais visualizadas de um determinado vídeo, o que pode ajudar os usuários a entender quais partes do conteúdo assistido na plataforma são as mais populares.

