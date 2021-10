WhatsApp vai permitir preservar as conversas de forma mais segura

Deve-se observar que embora as mensagens trocadas no WhatsApp sejam criptografadas, os "backups" para o Google Drive (no Android) e iCloud (no iOS) não contam com essa camada de segurança.

O WhatsApp anunciou que os usuários que fizerem "backup" de suas conversas na nuvem poderão fazer isso com criptografia no Android e iOS.

