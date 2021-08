WhatsApp terá nova função parecida com a do Facebook Messenger

A postagem compartilhou uma foto indicando que para usar esta opção, o remetente e o destinatário devem ter a versão mais recente do WhatsApp instalada. Mas observe que esse recurso ainda está em desenvolvimento, então ainda levará algum tempo para chegar à versão final do WhatsApp.

De acordo com a WABetaInfo, o WhatsApp permitirá que os usuários respondam às mensagens individualmente. Basta pressionar uma mensagem e escolher uma das respostas que podem ser representadas por emojis, o que é mais simples do que o que acontece hoje quando os usuários citam a mensagem e respondem com emojis.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.