WhatsApp libera na versão beta a sua nova função

Assim que as fotos e vídeos enviados neste modo forem vistos pelo destinatário, o remetente receberá uma notificação para indicar isso. Não está claro quando esse recurso será lançado, mas como já está na versão beta do aplicativo, pode estar disponível em breve.

Observe que esta opção é diferente das mensagens temporárias já no aplicativo, que irão desaparecer após 7 dias. No caso do modo "ver uma vez", as fotos e os vídeos desaparecem após a exibição.

O WhatsApp introduziu o beta View Once na versão beta de seu aplicativo Android, um novo modo que permite compartilhar fotos e vídeos que você só pode ver uma vez. WABetaInfo disse que os usuários beta do WhatsApp já podem experimentar esse recurso.

