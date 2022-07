Whatsapp libera mais de 3 mil reações em mensagens; saiba como usar

Para começar a utilizar as novas novas reações no Whatsapp, basta tocar e segurar uma mensagem na conversa. Caso a atualização já esteja disponível para o usuário, o aplicativo irá mostrar um ícone de "+" no canto direito das reações padrão. Em seguida, aparecerá todos os emojis disponíveis para você escolher.

Antes da atualização, só era possível reagir às mensagens com seis opções. Já com o novo recurso é possível utilizar mais de 3.600 emojis.

