WhatsApp libera chamadas de voz e vídeo pelo computador; saiba como

O WhatsApp liberou uma nova ferramenta, nesta quinta-feira (4), e os usuários poderão fazer chamadas de voz e vídeo pelo computador tanto pelo Windows quanto pelo Mac. No entanto, as chamadas não funcionam no WhatsApp Web. É necessário baixar o aplicativo para o computador.

Saiba como fazer ligações no WhatsApp pelo computador;

1. Baixe o aplicativo do WhatsApp para Windows ou Mac;

2. Faça o login com o seu WhatsApp. No Android, toque no ícone de três pontinhos localizado na parte de cia da tela e aperte em "WhatsApp Web". No iPhone, clique no ícone da engrenagem (Ajustes) que fica na parte de baixo e toque em "WhatsApp Web/Computador".

3. Em seguida escaneie o QR Code;

4. Abra uma conversa e ao lado da foto e do nome do seu contato, clique no ícone de ligação por voz ou vídeo.