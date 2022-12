WhatsApp lança recurso para criar avatar e usar como foto de perfil

Você ainda poderá escolher quem pode ver seu avatar acessando as configurações de privacidade no aplicativo.

Uma vez criado com as características escolhidas pelo dono em meio a bilhões de opções, o avatar pode ser usado tanto como foto de perfil quanto ser enviado como figurinha em conversas individuais ou em grupos.

A febre do avatar do Instagram e Facebook agora está também no WhatsApp. Nesta quarta-feira (7), a plataforma liberou um recurso que permite aos usuários criarem e compartilharem os personagens virtuais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.