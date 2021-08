Virgin Galactic compartilha vídeo para explicar como são as idas ao Espaço

O avião da Virgin Galactic pode acomodar seis passageiros, e eles devem estar dispostos a pagar US $ 450.000, o que equivale a cerca de R$ 2.360.000. A empresa de Branson afirmou que 600 pessoas já estão dispostas a embarcar nesses voos, e isso deve começar no primeiro trimestre de 2022.

É para isso que a Virgin Galactic compartilhou o vídeo que você pode ver abaixo, que mostra as várias etapas do vôo. Desde a decolagem, ao desacoplamento, até chegar ao limite da atmosfera terrestre, tudo é exposto ao pormenor, para que os interessados ​​não tenham dúvidas sobre a segurança do processo.

