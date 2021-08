Virgin Galactic começa a vender bilhetes para ir ao Espaço

A Virgin Galactic tem muito a dizer sobre a conclusão de sua primeira missão tripulada recentemente, incluindo o fundador da empresa Richard Branson.

Se você assistiu a esse momento e ficou animado com a possibilidade de ir ao espaço, saiba que a Virgin Galactic já começou a vender ingressos. Como disse o Engadget, uma passagem para o espaço com a Virgin Galactic custa US $ 450.000, o que equivale a R$ 2.361.825,00.

Além de poder adquirir assentos individuais, a empresa da Branson também permite pacotes para quatro pessoas, ocupando assim todo o vôo da aeronave VSS Unity. Os próximos voos da Virgin Galactic estão programados para ocorrer no início de 2022, mas atualmente acredita-se que eles ocorrerão apenas no terceiro trimestre do próximo ano.