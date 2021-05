Usuários do WhatsApp têm até o dia 15 para aceitar novas condições de uso

O WhatsApp deu um prazo até o dia 15 de maio, no próximo sábado, para que seus usuários no Brasil atualizem o app com os novos termos e condições de uso.

Entre as principais mudanças está a possibilidade de uso comercial mais intensivo através do aplicativo, e a autorização para o compartilhamento de dados da conta WhatsApp com o Facebook, Instagram e Messenger.

"As mudanças nessa atualização são relacionadas aos recursos comerciais e opcionais do WhatsApp, e fornecem mais informações sobre como nós coletamos e usamos esses dados", informou a empresa.

Segundo o WhatsApp, a não aceitação de regras não farão as contas serem excluídas, porém algumas funções do app podem ficar indisponíveis sem essa atualização.

O usuário que não aceitá-las não conseguirá mais abrir a lista de conversas, só podendo visualizá-las através de notificações na tela.

A empresa informou ainda que após algumas semanas persistindo em não aceitar as regras, o usuário deixará de receber ligações e notificações. E futuramente, a conta poderá acabar sendo suspensa definitivamente.

Inicialmente, o prazo era até o dia 8 de fevereiro, mas o WhatsApp estendeu até o dia 15 para que os usuários tenham tempo de revisar as políticas de uso e aceitar as mudanças.

Vale lembrar que muitos usuários aceitam os novos termos sem sequer perceber. Para verificar os termos e Políticas de Privacidade, basta acessar no Whatsapp “configurações”, em seguida “ajustes” e depois “termos e política de privacidade”.

