Twitter diz que vai processar Elon Musk para que compra da rede social seja efetuada

O Twitter informou que vai processar o empresário Elon Musk para que a compra da rede social seja efetuada. O empresário anunciou na última sexta-feira (8) que desistiu do acordo de compra, que custaria US$ 44 bilhões, alegando que a plataforma se negou a fornecer informações solicitadas durante dois meses.

Pouco tempo após o anúncio, Bret Taylor, presidente do conselho administrativo do Twitter, se manifestou afirmando que entrará com uma ação legal. "O Conselho do Twitter está comprometido em fechar a transação no preço e nos termos acordados com o Sr. Musk, e planeja entrar com uma ação legal para fazer cumprir o acordo. Estamos confiantes que prevaleceremos no tribunal de Delaware", escreveu Bret.

Musk informou, por meio de carta enviada à SEC, que a desistência aconteceu após a rede social não cumprir algumas das disposições previstas no contrato. O empresário disse que o Twitter estava "se recusando a enviar informações que Musk solicitou repetidamente desde 9 de maio para facilitar sua avaliação de contas falsas e spam".