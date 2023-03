TikTok anuncia que adolescentes terão tempo de tela limitado na rede social

De acordo com a empresa, essa é uma forma de ajudar os adolescentes a evitarem exageros na rede. “Não há um consenso coletivo sobre quanto tempo de tela é 'demais', ou mesmo o impacto do tempo de tela de forma mais ampla. Mas o TikTok reconhece que adolescentes precisam de apoio extra quando começam a explorar a internet de forma independente", disse em comunicado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.