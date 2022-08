Terra pode sofrer consequências pela tempestade solar desta quarta-feira

No entanto, os pesquisadores alertaram para o impacto frequente e devastador dessas tempestades solares - observando que o Sol deve atingir seu período máximo por volta do ano de 2025.

As tempestades solares, classificadas como ventos solares de alta velocidade do Sol, podem causar tempestades geomagnéticas e consequentes falhas na rede elétrica e nos satélites que orbitam nosso planeta. No caso da tempestade solar mencionada pela NOAA, o The Independent diz que será o primeiro nível, portanto, não devem surgir grandes problemas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.