Spotify lança playlist exclusiva para quem é fã de 'Stranger Things'

A quarta temporada de Stranger Things já é considerada pelos fãs como uma das melhores séries produzidas pela Netflix na série, com um de seus melhores momentos ajudando a trazer o sucesso "Running Up That Hill" por Kate Bush de volta aos ouvidos de todos.

A cena mais icônica é a da personagem Max conseguindo se libertar do vilão Vecna ​​enquanto ouve uma de suas músicas favoritas. Bem, se esse momento te faz pensar em músicas que podem te ajudar na mesma situação, o Spotify tem uma nova playlist para você

O Spotify decidiu usar os algoritmos da plataforma para criar “playlists” personalizadas, uma com o nome de “Upside Down”, para os membros do serviço, reunindo algumas das músicas favoritas dos usuários.​​​

Lembre-se, a quarta temporada de Stranger Things ainda não acabou. Os dois últimos episódios da temporada vão ao ar nesta sexta-feira (1º), e segundo os produtores, os fãs podem não conseguir digerir com facilidade.