SpaceX divulgou detalhes sobre o teste de seu novo foguete

A SpaceX divulgou detalhadamente com a Comissão Federal de Comunicações dos EUA, o propósito do próximo teste do Starship, um evento em que agência procurará obter a máxima quantidade possível de informações sobre o desempenho do seu novo foguete.

A agência disse que a missão terá uma duração total de 90 minutos. A decolagem será feita na Boca Chica, no Texas, passando pela separação do foguete e do propulsor (que deverá ter lugar no golfo do México), entrada em órbita e irá para perto da ilha de Kauai, no Hawaii.

Pode notar que, desta vez, não haverá alguma tentativa de aterrissagem, uma vez que a Starship deverá pousar no mar com ajuda de para-quedas. A SpaceX ainda não revelou quando pretende realizar a missão, mas adiantou que talvez seja previsto para julho.

Veja o vídeo do último teste: