Oscar 2021: Soul ganha o prêmio de Melhor Animação

Soul levou o prêmio de melhor animação na cerimônia do Oscar 2021, na noite deste domingo (25).

O filme da Pixar desbancou Wolfwalkers, Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, A Caminho da Lua e Shaun, o Carneiro, o Filme: A Fazenda Contra-Ataca.

Sobre a animação

Joe Gardner é um professor de música do ensino médio que sempre sonhou em ser músico de jazz. Mas quando, finalmente, tem a chance de impressionar outros músicos durante um ensaio aberto, sofre um acidente que faz com que sua alma seja separada de seu corpo e transportada para um centro no qual as almas se desenvolvem e ganham paixões antes de serem enviadas para um recém-nascido. Joe deve trabalhar com 22, uma das almas em treinamento, que tem uma visão obscura da vida depois de ficar presa por anos no centro evitando seguir para a Terra. Fonte sinopse: Adorocinema