Satélite da NASA encontra exoplaneta que pode está coberto de lava

O exoplaneta ainda é tão jovem que, não tendo uma atmosfera densa, recebe 22 mil vezes mais radiação UV da sua estrela do que a Terra do Sol. Assista o vídeo:

O satélite TESS da NASA fez a descoberta de quatro novos exoplanetas que julga serem relativamente recentes, com um deles a ser o alvo de interesse em particular, por estar bastante próximo da respectiva estrela.

