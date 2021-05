Saiba o que acontece se você não concordar com os novos termos do WhatsApp

Hoje (15) é o último dia do limite que o WhatsApp deu, para os usuários concordarem com os novos termos de uso. Os termos de agora, foram anunciados no começo de 2021, como novas regras de uso e política de privacidade do aplicativo, que também irão compartilhar informações com o Facebook.

As novas regras passarão a ser colocadas em prática hoje, e quem não aceitá-las poderá ter problemas com a inutilização do aplicativo no celular. De acordo com o site de suporte do WhatsApp, a conta não será suspensa de imediato. Porém, quem não concordar, passará a receber constantes avisos sobre a alteração de termos e será limitado de fazer certas coisas no aplicativo.

Entre algumas dessas limitações caso não aceites os novos termos e regras, estão: não conseguir acessar sua lista de chat, você não conseguirá receber chamadas ou notificações e nem enviar. Ou seja, ficará sem comunicação pelo app. Tornando ele totalmente inútil, mesmo que o WhatsApp não delete sua conta.