Retrospectiva 2021: Saiba como ver as suas fotos que mais bombaram no Insta

Se você é um usuário do Instagram, nesta época do final do ano, provavelmente desejará saber quais postagens em seu perfil são mais bem-sucedidas. Nesse caso, recomendamos que preste atenção a duas plataformas, que lhe permitirão conhecer as suas 9 ações de maior sucesso. Como disse o Mashable, os melhores sites permitem que você descubra quais entre os nove primeiros e os nove primeiros das publicações de maior sucesso em 2021 são o Top Nine e o Best Nine. Estas duas plataformas podem ser utilizadas como sites e aplicações, basta clicar em "processamento" (e aguardar um pouco) para ter as nove melhores publicações. Depois disso, você terá a oportunidade de compartilhar os resultados e criar uma montagem de 9 publicações para que você possa compartilhar a qualquer hora e em qualquer lugar.

