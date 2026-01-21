Resultados da Intel destacam esforços de recuperação, à medida que data centers de IA impulsionam demanda por chips





Por Arsheeya Bajwa

21 Jan (Reuters) - Os acionistas da Intel estão otimistas com os resultados da empresa como não se via há muitos trimestres, apostando que a recuperação prometida pelo presidente-executivo Lip-Bu Tan está se consolidando e que a rápida expansão dos data centers está impulsionando a forte demanda por seus tradicionais chips de servidor.

Uma série de investimentos de alto perfil orquestrados por Tan no ano passado despertou o interesse dos investidores em uma ação que havia despencado em 2024 após anos de erros de gestão, incluindo um roteiro de produto de IA mal planejado que levou a profundas perdas competitivas e milhares de cortes de pessoal.

As ações da Intel valorizaram 84% em 2025, superando em muito o índice de referência do setor de semicondutores , que teve um aumento de 42%.

A empresa deverá divulgar os resultados do quarto trimestre após o fechamento dos mercados na quinta-feira.

Um investimento de US$5 bilhões da Nvidia e US$2 bilhões do SoftBank, juntamente com a participação do governo dos EUA na empresa, fortaleceram o balanço patrimonial da Intel e deram a Tan a flexibilidade necessária para começar a reformular a estratégia de fabricação e IA da empresa.

Tan também reformulou as operações de fabricação de chips da empresa e enxugou o que ele descreveu como uma estrutura de gestão inchada.

"Acho que este é o sentimento mais otimista que as pessoas têm em relação à empresa em muito tempo; a dinâmica de curto prazo está muito bem estabelecida", disse Ryuta Makino, analista da Gabelli Funds, investidora da Intel.

"Esse é realmente o grande argumento otimista da Intel aqui - eu acho que haverá um aumento de pelo menos dois dígitos no preço das CPUs (unidades centrais de processamento) para servidores em 2026."

Pelo menos 10 corretoras elevaram seus preços-alvo ou recomendações para as ações da Intel nos últimos dois meses, indicando maiores expectativas em relação à empresa.

De acordo com dados compilados pela LSEG, a Intel provavelmente anunciará um aumento de mais de 30% em seu negócio de data centers, atingindo US$4,43 bilhões no trimestre encerrado em dezembro.

Esse aumento pode ser atribuído às grandes empresas de tecnologia que estão construindo data centers avançados que precisam dos tradicionais chips de servidor e CPUs da Intel, juntamente com processadores gráficos fabricados por empresas como a Nvidia.

As vendas da unidade de computadores pessoais da Intel provavelmente aumentaram 2,5%, atingindo US$8,21 bilhões.

UM LONGO CAMINHO A PERCORRER

A Intel vem perdendo participação no mercado de PCs de forma consistente para sua rival AMD e para a Arm, projetista de chips, e agora também pode enfrentar uma demanda mais fraca por PCs, já que a escassez global de chips de memória aumentou os preços desses chips e encareceu os laptops.

"Embora continuemos otimistas em relação à demanda por data centers, acreditamos que a demanda por PCs pode se moderar devido ao aumento dos preços da memória, visto que a memória representa de 25% a 30% da lista de materiais de um PC", disseram analistas do UBS em um relatório divulgado no início deste mês.

A corretora prevê uma queda de 4% nas remessas globais de PCs em 2026, em comparação com o crescimento de mais de 3% projetado anteriormente.

A linha de produtos renovada da Intel pode ajudar a compensar algumas perdas.

A empresa começou a enviar seus novos chips para PC "Panther Lake" - o primeiro produto fabricado usando a revolucionária tecnologia de fabricação 18A da Intel. Seus chips para PC da geração anterior eram em grande parte fabricados pela TSMC, uma empresa terceirizada especializada em semicondutores..

A Intel sempre foi sua própria maior cliente na área de fabricação, mas com sua crescente boa vontade política, Wall Street espera conquistar novos clientes no setor de fundição.

"Gostamos muito de Lip-Bu Tan, mas, mais importante ainda, pessoas poderosas como o presidente Trump, a secretária Lutnick, Jensen Huang (presidente-executivo da Nvidia) e até mesmo Lisa Su (presidente-executivo da AMD) gostam ainda mais dele como parceiro de negócios", disseram analistas da Melius Research em um comunicado.

A Reuters informou que a Nvidia e a Broadcom realizaram testes de fabricação com a Intel, mas muitas incertezas permanecem, já que apenas uma pequena porcentagem dos chips impressos com a tecnologia 18A apresentou qualidade suficiente para ser disponibilizada aos clientes.

A Intel afirmou que seus rendimentos, ou seja, o número de chips de boa qualidade por wafer de silício, estão melhorando mensalmente.

Pressionada pelos baixos rendimentos, a margem bruta ajustada da Intel deverá ter caído cerca de 6 pontos percentuais, para 36,5%, no trimestre de dezembro.