   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Resultados da Intel destacam esforços de recuperação, à medida que data centers de IA impulsionam demanda por chips

Por Reuters

21/01/2026 13h04 — em
Tecnologia



Por Arsheeya Bajwa

21 Jan (Reuters) - Os acionistas da Intel estão otimistas com os resultados da empresa como não se via há muitos trimestres, apostando que a recuperação prometida pelo presidente-executivo Lip-Bu Tan está se consolidando e que a rápida expansão dos data centers está impulsionando a forte demanda por seus tradicionais chips de servidor.

Uma série de investimentos de alto perfil orquestrados por Tan no ano passado despertou o interesse dos investidores em uma ação que havia despencado em 2024 após anos de erros de gestão, incluindo um roteiro de produto de IA mal planejado que levou a profundas perdas competitivas e milhares de cortes de pessoal.

As ações da Intel valorizaram 84% em 2025, superando em muito o índice de referência do setor de semicondutores , que teve um aumento de 42%.

A empresa deverá divulgar os resultados do quarto trimestre após o fechamento dos mercados na quinta-feira.

Um investimento de US$5 bilhões da Nvidia e US$2 bilhões do SoftBank, juntamente com a participação do governo dos EUA na empresa, fortaleceram o balanço patrimonial da Intel e deram a Tan a flexibilidade necessária para começar a reformular a estratégia de fabricação e IA da empresa.

Tan também reformulou as operações de fabricação de chips da empresa e enxugou o que ele descreveu como uma estrutura de gestão inchada.

"Acho que este é o sentimento mais otimista que as pessoas têm em relação à empresa em muito tempo; a dinâmica de curto prazo está muito bem estabelecida", disse Ryuta Makino, analista da Gabelli Funds, investidora da Intel.

"Esse é realmente o grande argumento otimista da Intel aqui - eu acho que haverá um aumento de pelo menos dois dígitos no preço das CPUs (unidades centrais de processamento) para servidores em 2026."

Pelo menos 10 corretoras elevaram seus preços-alvo ou recomendações para as ações da Intel nos últimos dois meses, indicando maiores expectativas em relação à empresa.

De acordo com dados compilados pela LSEG, a Intel provavelmente anunciará um aumento de mais de 30% em seu negócio de data centers, atingindo US$4,43 bilhões no trimestre encerrado em dezembro.

Esse aumento pode ser atribuído às grandes empresas de tecnologia que estão construindo data centers avançados que precisam dos tradicionais chips de servidor e CPUs da Intel, juntamente com processadores gráficos fabricados por empresas como a Nvidia.

As vendas da unidade de computadores pessoais da Intel provavelmente aumentaram 2,5%, atingindo US$8,21 bilhões.

UM LONGO CAMINHO A PERCORRER

A Intel vem perdendo participação no mercado de PCs de forma consistente para sua rival AMD e para a Arm, projetista de chips, e agora também pode enfrentar uma demanda mais fraca por PCs, já que a escassez global de chips de memória aumentou os preços desses chips e encareceu os laptops.

"Embora continuemos otimistas em relação à demanda por data centers, acreditamos que a demanda por PCs pode se moderar devido ao aumento dos preços da memória, visto que a memória representa de 25% a 30% da lista de materiais de um PC", disseram analistas do UBS em um relatório divulgado no início deste mês.

A corretora prevê uma queda de 4% nas remessas globais de PCs em 2026, em comparação com o crescimento de mais de 3% projetado anteriormente.

A linha de produtos renovada da Intel pode ajudar a compensar algumas perdas.

A empresa começou a enviar seus novos chips para PC "Panther Lake" - o primeiro produto fabricado usando a revolucionária tecnologia de fabricação 18A da Intel. Seus chips para PC da geração anterior eram em grande parte fabricados pela TSMC, uma empresa terceirizada especializada em semicondutores..

A Intel sempre foi sua própria maior cliente na área de fabricação, mas com sua crescente boa vontade política, Wall Street espera conquistar novos clientes no setor de fundição.

"Gostamos muito de Lip-Bu Tan, mas, mais importante ainda, pessoas poderosas como o presidente Trump, a secretária Lutnick, Jensen Huang (presidente-executivo da Nvidia) e até mesmo Lisa Su (presidente-executivo da AMD) gostam ainda mais dele como parceiro de negócios", disseram analistas da Melius Research em um comunicado.

A Reuters informou que a Nvidia e a Broadcom realizaram testes de fabricação com a Intel, mas muitas incertezas permanecem, já que apenas uma pequena porcentagem dos chips impressos com a tecnologia 18A apresentou qualidade suficiente para ser disponibilizada aos clientes.

A Intel afirmou que seus rendimentos, ou seja, o número de chips de boa qualidade por wafer de silício, estão melhorando mensalmente.

Pressionada pelos baixos rendimentos, a margem bruta ajustada da Intel deverá ter caído cerca de 6 pontos percentuais, para 36,5%, no trimestre de dezembro.

Bastidores da Política - O Enamed e o diploma de pouco valor Bastidores da Política
O Enamed e o diploma de pouco valor

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Tecnologia

+ Tecnologia


21/01/2026

Executivos da Netflix se defendem em relação ao acordo de US$83 bi com a Warner Bros

21/01/2026

Ações da SAP atingem menor valor em 17 meses por pressão de IA

20/01/2026

Netflix supera ligeiramente estimativas de receita no 4º tri

20/01/2026

MPF recomenda que X impeça geração e circulação de conteúdos sexualizados pelo Grok

20/01/2026

OpenAI implementa sistema de detecção de idade no ChatGPT

20/01/2026

Strategy compra US$2,13 bi em bitcoin em oito dias

20/01/2026

Taiwan diz que liderará cadeia "democrática" de suprimentos de alta tecnologia com EUA

20/01/2026

Mubadala visa oportunidades em IA e robótica, diz presidente

20/01/2026

UE mira Huawei e empresas chinesas em eliminação gradual de tecnologia de alto risco

20/01/2026

UE mira Huawei e empresas chinesas em eliminação gradual de tecnologia de alto risco

20/01/2026

Startup de IA Humans& levanta US$480 mi e é avaliada em US$4,5 bi em rodada inicial

20/01/2026

Ucrânia compartilhará dados de combate com aliados para ajudar a treinar IA

20/01/2026

Bristol Myers faz parceria com Microsoft para detecção orientada por IA de câncer de pulmão

20/01/2026

Pesquisa mostra jovens trabalhadores como os mais preocupados com impacto da IA nos empregos

Foto: Divulgação

19/01/2026

Tecnologias como BIM e escaneamento a laser ajudam a cumprir prazos em obras comerciais

Foto: Agência Brasil

18/01/2026

Ar-condicionado pode consumir 40% da energia da casa; veja como economizar

Foto: Pixabay

17/01/2026

"Consumo fantasma": Deixar o carregador na tomada estraga aparelhos?

Foto: Divulgação

16/01/2026

Tecnologia deixa de ser acessório e vira item essencial no material escolar

16/01/2026

Meta abre exceção para o Brasil em regras contra chatbots rivais no WhatsApp Business

15/01/2026

CORREÇÃO-Netflix fecha acordo global para transmitir filmes da Sony Pictures após exibição em cinemas

15/01/2026

Editoras dos EUA querem participar de processo contra Google sobre treinamento de IA

15/01/2026

Advogados criticam projeto de judiciário dos EUA sobre provas geradas por IA

15/01/2026

Musk restringe deepfakes no Grok, mas batalha regulatória está longe do fim

15/01/2026

Microsoft fecha acordo recorde para créditos de carbono no solo com crescimento de data centers

15/01/2026

Netflix fecha acordo global para transmitir filmes da Sony Pictures após exibição em cinemas

14/01/2026

Ugandenses e iranianos recorrem a aplicativo de mensagens offline de fundador do Twitter

14/01/2026

Oracle é processada por investidores por perdas ligadas a desenvolvimento de IA

14/01/2026

Musk diz que não sabia que Grok gera imagens explícitas de menores

14/01/2026

Autoridades chinesas informam que chips H200 da Nvidia não podem entrar na China, dizem fontes


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!