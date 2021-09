Próxima viagem tripulada à estação espacial chinesa terá mulher à bordo

A tripulação vai passar seis meses no espaço, o dobro da tripulação anterior. Na semana passada, a espaçonave Shenzhou-12 voltou à Terra com três astronautas a bordo: Nie Haisheng, Liu Boming e Tang Hongbo. Eles passaram 90 dias na estação espacial.

Wang é a segunda mulher chinesa a entrar no espaço depois de Liu Yang, a primeira mulher chinesa a entrar no espaço em 2012.

