Protótipo da SpaceX realiza voo e aterrissagem com sucesso

A SpaceX também vendeu um voo particular em volta da lua (dearMoon) usando a Starship, ao multimilionário japonês Yusaku Maezawa, e procura atualmente oito tripulantes, voluntários, para voar com ele.

De acordo com a Agência Brasil, a SpaceX realizou com êxito, nessa quarta-feira (5), em Boca Chica, no Texas, mais um lançamento teste do protótipo do seu futuro foguete, o SN15 (Serial Number 15). O lançamento foi para testar a capacidade desse novo tipo de aeronave decolar e aterrissar na vertical, tornando possível sua reutilização.

