Projeto quer construir ‘arca de Noé’ moderna para enviar para a Lua

De acordo com o UOL, a amostra seria armazenada em poços recém-descobertos na superfície lunar, Thanga explicou que a ‘arca’ iria preservar as espécies criogenicamente em temperaturas abaixo de 150 graus celsius. Para o transporte seriam necessários 250 foguetes para transportar todas as amostras.

A ideia foi criada pelo engenheiro aeroespacial e mecânico Jekan Thanga, em sua defesa da tese, na conferência anual do Instituto de Engenheiros Aeroespaciais Eletrônicos e Elétricos, realizada no último sábado, ele explicou que foi motivado pelo "ambiente naturalmente volátil" na Terra.

O projeto da Universidade do Arizona criou uma proposta para a criação de um repositório de células reprodutivas, com espermatozoides e óvulos de 6,7 milhões de espécies terrestres, incluindo a humana, para enviar para a Lua.

