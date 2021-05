Primeiro rover enviado pela China, começa a explorar Marte

De acordo com a Administração Nacional do Espaço da China (ANEC), o rover começou a andar pela superfície do planeta vermelho pelas 14h de Pequim. Vale destacar que a China é o segundo país a enviar e pousar um robô em solo marciano, ficando pra trás apenas dos Estados Unidos.

A missão tem previsão de duração de pelo menos 90 dias marcianos (três meses da Terra). Durante esses dias, transmitirá, através de uma sonda localizada pela órbita do planeta, imagens tridimensionais com alta qualidade e analisará a composição da superfície e ainda procurar água.

O rover Zhurong faz parte da missão Tianwen-1, enviado para o espaço em julho do ano passado. A sonda de transporte chegou a superfície do planeta no dia 15 de maio, no local chamado Utopia Planitia, planície que alguns especialistas acreditam já ter sido um lago.