Pesquisadores descobriram a melhor hora e lugar para viver na Via Láctea

Desde o início da humanidade, o ser humano é interessado por seu próprio fim. Existem inúmeras histórias e culturas que falam sobre o fim do mundo, ou apenas o fim dos seres humanos. Além disso, cientistas também tentam prever esse fim por meio de estudos. E do jeito que as coisas andam, isso não é tão difícil de se imaginar.

Com tantas análises e estudos, parece cada vez mais ter sido questão de sorte a vida existir na Terra. E de acordo com uma nova pesquisa sobre a trajetória da Via Láctea, o momento e lugar ideal para surgir vida não é no nosso planeta.

A cerca de quatro bilhões de anos atrás, as regiões centrais da galáxia, incluindo o sistema solar, se tornaram mais seguras do que as periferias. Elas ficaram seguras o suficiente para que a vida surgisse.

“Nosso trabalho mostra que, até 6 bilhões de anos atrás, excluindo as regiões periféricas da Via Láctea, que tinham relativamente poucos planetas, devido à alta formação de estrelas e baixa metalicidade, os planetas estavam sujeitos a muitos eventos explosivos capazes de desencadear uma extinção em massa”, explicou o astrônomo Riccardo Spinelli, da Universidade de Insubria e do Instituto Nacional de Astrofísica da Itália.

Enquanto faziam isso eles prestaram atenção ao surgimento de regiões com uma maior probabilidade de abrigar supernova ou então atividade de explosão de raios gama. Com isso, o modelo deles previu que as regiões internas da galáxia teriam se formado mais rapidamente do que as periferias. No entanto, ela aumentou nas regiões externas da galáxia.

"Excluindo as regiões muito centrais, a menos de 6.500 anos-luz do centro galáctico, onde as explosões de supernovas são mais frequentes, nosso estudo sugere que a pressão evolutiva em cada época é determinada principalmente por GRBs”, afirmou Spinelli.

Por mais que as periferias da Via Láctea já tenham sido mais seguras do que as regiões do meio, agora a situação parece estar melhor para nós, pelo menos.