Novo golpe pode te tirar o controle da conta de WhatsApp

Como alternativa, você sempre pode aumentar a segurança do WhatsApp ativando a autenticação de dois fatores ou criando uma "senha" ou código PIN para entrar no aplicativo.

A publicação disse que os "hackers" só precisavam fazer com que as vítimas discassem um número com um conjunto de caracteres específico, e a conexão permitiria que eles assumissem o controle da conta do WhatsApp da vítima. E o pior, é que não havia sinal de que a conta estivesse sendo hackeada.

