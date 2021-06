Nova pesquisa prova a misteriosa origem das auroras boreais

Greg House, professor associado do Departamento de Física e Astronomia da Universidade de Iowa e co-autor do estudo, disse à publicação que "as medições mostram que este pequeno grupo de elétrons" experimentou "semelhante a um surfista pegando uma onda e movendo-o junto A onda continua acelerando conforme avança." Essa ideia, agora comprovada, foi proposta pela primeira vez em 1964 pelo físico russo Lev Landau.

Este estudo agora publicado prova que este fenômeno acelera o movimento dos elétrons para a Terra, fazendo com que as partículas produzam luz e sombra.

