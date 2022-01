Nave espacial russa volta a entrar na Terra fora de controle

A quantidade de detritos espaciais flutuando na órbita da Terra é um problema crescente para as agências espaciais em todo o mundo. Outro caso mostra a necessidade de fortalecer o controle sobre o controle de detritos. Um caso recente ilustra bem essa necessidade, pois uma parte do foguete russo Angara 5 reentrou na atmosfera do nosso planeta de forma incontrolável. A CNN afirmou que o destino deste foguete russo foi incerto por nove dias. Felizmente, ele acabou pousando no Oceano Pacífico. O foguete em questão foi lançado do espaçoporto russo Plesetsk em 27 de dezembro para uma missão de testar o sistema de propulsão.

