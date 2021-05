NASA suspende contrato com SpaceX após protestos de rivais

De acordo com o The Verge, a NASA resolveu suspender o contrato que tinha com a SpaceX no valor de 2,9 mil milhões de dólares para a construção de um módulo especial que permitirá que os humanos voltem à Lua.

A decisão da agência norte-americana ocorreu por conta de dois pedidos das rivais da SpaceX, a Blue Origin e a Dynetics, para que o processo de escolha seja reavaliado. Ambas empresas mostraram seus protestos contra a escolha da SpaceX, dizendo que a empresa atrasaria o objetivo de lançar a missão em 2024.

As informações que se têm indicam que foi feita a escolha da SpaceX por conta do baixo preço que a agência de Elon Musk aceitou, em comparação com as de Blue Origin e da Dynetics. Porém, muito provavelmente, os trabalhos e projetos da SpaceX serão retomados assim que seja feito a reavaliação.