Nasa planeja duas novas missões a Vênus, as primeiras em décadas

De acordo com a Agência Brasil, a Nasa, a agência espacial norte-americana, anunciou nessa quarta-feira (2) planos para lançar duas novas missões científicas a Vênus entre 2028 e 2030 - as primeiras em décadas - para estudar a atmosfera e a história geológica do vizinho planetário mais próximo da Terra.

A agência espacial dos Estados Unidos disse que está disponibilizando cerca de US$ 500 milhões para o desenvolvimento de cada uma das duas missões, apelidadas de Davinci+ (abreviação de Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging) e Veritas (um acrônimo para Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topografia e Espectroscopia).

A Davinci+ medirá a composição da densa atmosfera de Vênus para melhorar a compreensão de como ela evoluiu, enquanto a Veritas mapeará a superfície do planeta para ajudar a determinar sua história geológica e por que se desenvolveu de forma tão diferente da Terra, informou a Nasa.

A Davinci+ também deve proporcionar as primeiras imagens de alta resolução de características geológicas únicas em Vênus, que podem ser comparáveis ​​aos continentes da Terra e sugerem que Vênus tem placas tectônicas, de acordo com o anúncio da Nasa.