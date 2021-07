Nasa indica que asteróide gigante passará perto da Terra

Isso porque, se um objeto entrar na rota de colisão com a Terra, o equipamento de monitoramento espacial deve reconhecer a trajetória "com anos de antecedência". A NASA explicou: "Durante todos esses tempos de aviso, a tecnologia existente pode ser usada para mover qualquer objeto para longe da Terra".

O observatório de objetos que ficam por perto da Terra da NASA, registrou que um asteroide gigante, que mede até cinco Cristo Redentores em diâmetro, deve passar “próximo” do planeta no próximo sábado (24).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.