NASA divulga planos para trazer amostras de Marte para a Terra

"Estamos chegando à conclusão da fase de protótipo desta missão de retorno de amostras a Marte e estamos juntando as peças para trazer para casa as primeiras amostras de outro planeta. Uma vez na Terra, o equipamento mais avançado pode ser usado para realizar pesquisas e esses dispositivos são muito complexos para serem levados ao espaço.", disse Thomas Zurbuchen, um dos administradores da NASA.

A NASA revelou planos para trazer de volta amostras de solo marciano coletadas do rover Perseverance, e contará com a ajuda da Lockheed Martin no processo.

