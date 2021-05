NASA divulga fotografia aérea do rover Curiosity

O rover mais antigo, chegou no planeta vermelho em 2012 e desde então tem explorado Marte, ajudando em pesquisas cientificas e também tirando fotos incríveis da superfície do planeta.

Nos últimos tempos, as atenções tem se voltado para a exploração espacial do pequeno rover Perseverance mas, a NASA resolveu nos lembrar de outro rover que também está explorando Marte, postando uma fotografia dele, o Curiosity.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.