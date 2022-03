Moderadores querem processar TikTok por traumas psicológicos

Esta não é a primeira vez que empresas de tecnologia são acusadas de negligência com moderadores de conteúdo, que muitas vezes sofrem traumas psicológicos e emocionais no desempenho de suas funções.

Dois ex-residentes do TikTok também observaram que, no desempenho de suas funções, eram forçados a assistir a esses vídeos 12 horas por dia sem interrupção e acusaram a empresa de estabelecer "padrões de produtividade" muito altos para os moderadores. Ambos disseram que tiveram que assinar acordos de confidencialidade para serem contratados pelo TikTok.

"Vimos a morte e imagens pornográficas. Vi crianças despidas todos os dias. Vi pessoas sendo baleadas no rosto e uma criança foi atacada e isso me fez chorar por duas horas", disse Velez.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.