Meta pretende possibilitar fazer compras online pelo WhatsApp

Além de ser um simples aplicativo de mensagens, o WhatsApp também pode ser uma plataforma para compras. A julgar pelo recente investimento da Meta no Take App, uma startup que visa facilitar os pedidos.

Como relata o TechCrunch, o Take App foi criado pelo ex-gerente de engenharia do Facebook, Youmin Kim, como uma forma de preencher a 'lacuna' entre grandes plataformas digitais e pequenos empresários. O Take App permite que esses empreendedores criem um site simples com pedidos online, adicionem um carrinho de compras, acompanhem o andamento do pedido e tenham comunicação direta no WhatsApp.

“Nosso maior argumento é que permitimos que as lojas tenham conversas diretas com os clientes por meio do WhatsApp. “Os lojistas adoram a ideia de receber notificações e informações de pedidos diretamente pelo WhatsApp – sem necessidade de outro aplicativo ou cadastro”, comentou Kim.