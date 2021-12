Japão pretende levar homem à Lua e explorar Marte

O Japão anunciou planos de enviar seu primeiro astronauta à Lua na segunda metade deste século, o que foi anunciado depois que o país revisou o calendário de futuras missões espaciais. Observe que o pouso de astronautas japoneses na lua foi incluído no plano Artemis, que é um plano americano que inclui várias missões a serem realizadas nos próximos anos. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, destacou: "O espaço não é apenas um campo de fronteira que dá sonhos e esperanças às pessoas, mas também fornece à nossa sociedade uma base importante para a segurança econômica." Nesta revisão do calendário de exploração espacial do Japão, também é observado que a agência espacial do país - Jaxa - planeja lançar uma sonda para explorar Marte em 2024 e encontrar maneiras de gerar energia solar no espaço.

