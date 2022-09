IPhone 14 é lançado em 4 versões; confira preços e novidades

A Apple lançou nesta quarta-feira (7) o iPhone 14. A novidade é que o modelo terá 4 versões: 14, 14 Plus, 14 Pro e 14 Pro Max com preços que chegam até R$ 15.499.

Os modelos não têm mudanças no visual além das cores e entre as novidades estão: enviar mensagem de emergência via satélite mesmo em lugares sem internet e sem sinal. Este serviço ficará disponível inicialmente apenas no Canadá e EUA e será gratuito durante os primeiros dois anos. A novidade permitirá que o usuário mande informações básicas como informar ocorrência e localização apontando o aparelho para algum satélite. Além disso, o celular é capaz de detectar batidas de carro.

IPhone 14 e IPhone 14 plus

Os aparelhos têm o mesmo processador A15 Bionic, mesmo do iPhone 13. O 14 tem tela de 6,1 polegadas enquanto o 14 Plus tem 6,7 polegadas. Os modelos estarão disponíveis nas cores preta, branca, azul, lilás e vermelha.

Um dos destaques é a câmera de 12 megapixels, que capta até 50% mais luz que o iPhone 13, e a estabilização óptica que ajuda a gravar objetos em movimento deixando a imagem menos tremida.

Nos EUA, os modelos também não terão chip e funcionarão com esim, uma espécie de chip interno que só será ativado direto na operadora.

IPhone 14 pro e 14 Pro Max

Os aparelhos têm uma leve mudança no visual no recorte da câmera, que agora está mais discreto. O processador é A16 Bionic, mais sofisticado e as telas serão de 6,1 e 6,7 polegadas para o 14 Pro e 14 Pro Max, respectivamente.

O grande diferencial do 14 Pro e 14 Pro Max são as câmeras que passam a ter 48 megapixels (principal) + 12 megapixels (telefoto) e e 12 megapixels (ultra-wide e macro). Com isso é capaz de absorver mais luz e aumentar a luminosidade das fotos.

Os telefones também contam com novo leds para flesh e estabilização óptica.

Preços

iPhone 14 (128 GB): R$ 7.599

iPhone 14 (256 GB): R$ 8.599

iPhone 14 (512 GB): R$ 10.599

iPhone 14 Plus (128 GB): R$ 8.599

iPhone 14 Plus (256 GB): R$ 9.599

iPhone 14 Plus (512 GB): R$ 11.599

iPhone 14 Pro (128 GB): R$ 9.499

iPhone 14 Pro (256 GB): R$ 10.499

iPhone 14 Pro (512 GB): R$ 12.499

iPhone 14 Pro (1 TB): R$ 14.499

iPhone 14 Pro Max (128 GB): R$ 10.499

iPhone 14 Pro Max (256 GB): R$ 11.499

iPhone 14 Pro Max (512 GB): R$ 13.499

iPhone 14 Pro Max (1 TB): R$ 15.499