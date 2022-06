Internet Explorer encerra as atividades depois de quase 30 anos no ar

A Microsoft anunciou nesta quarta-feira (15) o encerramento do navegador Internet Explorer. A partir de agora, não haverá novas atualizações para o navegador, e seu suporte e sistema operacional acabarão para dar espaço ao sucessor, o Microsoft Edge.

O navegador está online há 27 anos e foi o navegador mais usado no mundo nos anos 2000, com 90% dos computadores do mundo conectados a mecanismos de busca.

Lançado em 1995 com o Windows 95, o Internet Explorer rivalizava com o então dominante Netscape Navigator, mas começou a perder força com a chegada do Google Chrome.

Em computadores com Explorer instalado, os usuários são redirecionados automaticamente para o Microsoft Edge quando o navegador é clicado, uma nova aposta da empresa. Se o usuário não tiver o Edge instalado, será exibida uma página para baixar o serviço. Segundo a Microsoft, o novo navegador representa o "futuro da internet" com formas de navegação mais rápidas, seguras e modernas.