Instagram surge com novas 3 opções de feed, incluindo o cronológico

3. Seguindo: essa será a tão desejada ordem cronológica (as mais recentes apareceram primeiro), porém todas as postagens das pessoas que você segue aleatoriamente, sem preferência de seguidor.

1. Página Inicial: é o formato atual do feed, com uma ordem definida por algoritmo (que acha que você vai gostar primeiro) e sugestões de páginas e perfis que você não segue;

O Instagram anunciou mudanças radicais no aplicativo na quarta-feira: as pessoas agora podem escolher entre três opções de feed, escolher quais contas aparecem e até mesmo a ordem das postagens.

