Instagram é acusado de não combater o assédio na plataforma

A CCDH, uma organização sem fins lucrativos focada em desinformação e discurso de ódio no espaço digital, disse que "trabalhou com cinco mulheres de alto perfil, incluindo a atriz Amber Heard, para analisar mais de 8.717 mensagens diretas recebidas".

O Instagram foi acusado de não combater o assédio por meio de mensagens privadas em sua plataforma, com o Center for Anti-Digital Hate (CCDH) alegando que a empresa não conseguiu lidar adequadamente com 90% das mensagens relatadas aos moderadores.

