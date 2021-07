Ingenuity completou seu nono voo e mantém-se surpreendente

O helicóptero Ingenuity da NASA continua surpreendendo os engenheiros e investigadores responsáveis pelo projeto, tendo completado outro voo ainda mais ambicioso do os anteriores.

Segundo dados do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (via DigitalTrends), o tempo de vôo do Ingenuity foi de 166,4 segundos, superior aos 139,9 segundos do vôo anterior no final de maio.

A distância de vôo deste pequeno helicóptero também atingiu 625 metros (ultrapassando em muito o melhor resultado de 266 metros), e atingiu uma velocidade de 5 metros por segundo. Este é o nono vôo da Ingenuity, já que este pequeno helicóptero ainda dá sinais de quebrar os limites que os investigadores acreditam ser possível.

#MarsHelicopter pushes its Red Planet limits.

