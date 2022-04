Foi divulgada a imagem da próxima grande função do WhatsApp

Ainda aguardando mais novidades sobre o recurso da comunidade, mas antes do lançamento oficial, espera-se que seja lançado primeiro em uma versão beta do WhatsApp.

Como você pode ver na imagem abaixo, o recurso de comunidade será dado a uma nova aba no menu principal do WhatsApp. Observe que essa guia substituirá a opção atual do menu do aplicativo de mensagens, que é dedicada ao atalho da câmera.

