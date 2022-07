Facebook permitirá que usuários tenham mais de um perfil

É apenas um teste no momento, mas se for bem-sucedido, provavelmente alcançará mais usuários.

“Estamos testando uma maneira de as pessoas terem vários perfis associados a uma única conta do Facebook para ajudar as pessoas a personalizar sua experiência com base em seus interesses e relacionamentos”, diz o comunicado compartilhado pelo porta-voz da Meta.

