Ex-Google diz que metaverso “não é a melhor coisa para a sociedade”

Eric Schmidt, que já esteve na liderança do Google e da Alphabet há cerca de 20 anos, criticou publicamente o Meta (antigo Facebook) por criar um metaverso e desenvolver inteligência artificial (IA).

Schmidt afirmou no "New York Times" que a inteligência artificial eventualmente se tornará onipresente, o que "não é necessariamente a melhor coisa para a sociedade humana". O ex-executivo do Google apontou que a inteligência artificial é um "grande deus falso" que pode criar relacionamentos prejudiciais.

"Todas as pessoas que falam sobre o metaverso estão falando sobre um mundo que é mais satisfatório do que o presente - você é mais rico, mais elegante, mais bonito, mais forte e mais rápido. Então, em alguns anos, as pessoas escolherão passar no metaverso. Mais tempo para usar óculos. Quem decide as regras? O mundo se tornará mais digital do que físico. E não é necessariamente o melhor para a sociedade humana", disse Schmidt.