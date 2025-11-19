   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Espanha vai investigar Meta por possível violação de privacidade no Facebook e no Instagram

Por Reuters

19/11/2025 9h56 — em
Tecnologia



Por Charlie Devereux e Aislinn Laing

MADRID (Reuters) - O parlamento espanhol vai investigar a Meta por possíveis violações de privacidade de seus usuários do Facebook e do Instagram, disse nesta quarta-feira o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

"Na Espanha, a lei está acima de qualquer algoritmo ou grande plataforma tecnológica. E quem violar nossos direitos arcará com as consequências", disse Sánchez em comunicado.

A investigação teve origem em uma pesquisa internacional que descobriu que a Meta havia usado um mecanismo oculto para rastrear a atividade na web de usuários de dispositivos Android, disse o gabinete de Sánchez.

A Meta não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.

A investigação espanhola sobre a gigante tecnológica norte-americana ameaça azedar ainda mais as relações com Washington, que tem criticado Madri pelo descumprimento das metas de gastos da Otan e por sua proximidade com Pequim.

O governo do presidente Donald Trump também criticou a Lei dos Mercados Digitais (DMA, na sigla em inglês) da União Europeia, que busca limitar o poder das grandes empresas de tecnologia, e a Lei dos Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês), que exige que as grandes plataformas online combatam conteúdo ilegal e prejudicial.

O governo espanhol afirmou que a Meta pode ter violado diversas leis da União Europeia sobre segurança e privacidade, incluindo o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), a Diretiva ePrivacy, a DMA e a DSA.

A Meta, liderada pelo bilionário norte-americano Mark Zuckerberg, será convocada a depor perante uma comissão da câmara baixa, acrescentou o governo espanhol.

A empresa teve vários conflitos legais com a Comissão Europeia, que, em conclusões preliminares divulgadas em outubro, afirmou que a Meta e o TikTok violaram sua obrigação legal de conceder aos pesquisadores acesso adequado aos dados públicos.

Em 2024, a Comissão Europeia multou a Meta em 798 milhões de euros por práticas abusivas que beneficiaram o Facebook Marketplace, enquanto em julho do ano passado o órgão acusou a empresa de não cumprir a DMA em seu novo modelo de publicidade.

(Reportagem de Charlie Devereux e Aislinn Laing, reportagem adicional de Emma Pinedo)

Bastidores da Política - O crime que os políticos fingem combater Bastidores da Política
O crime que os políticos fingem combater

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Tecnologia

+ Tecnologia


19/11/2025

Nokia foca em IA para melhorar resultado até 2028

18/11/2025

Meta vence processo antitruste sobre aquisições do Instagram e WhatsApp

18/11/2025

Cloudflare restaura serviços após falha que atingiu acesso a serviços como X e ChatGPT

18/11/2025

Google lança Gemini 3 e já incorpora modelo de IA em seu serviço de busca

18/11/2025

Mercado vai analisar resultado da Nvidia com microscópio

18/11/2025

Microsoft e Nvidia investirão na Anthropic, enquanto criadora do Claude se compromete a investir US$30 bi no Azure

18/11/2025

IA faz reviver dramaturgo francês Molière com nova peça

18/11/2025

Xiaomi alerta para aumento nos preços de smartphones devido a alta dos custos de chips de memória

18/11/2025

Interrupção da Cloudflare diminui após afetar usuários do X e do ChatGPT

18/11/2025

Bitcoin cai para menos de US$90 mil com cautela de operadores

18/11/2025

União Europeia investiga serviços de nuvem da Amazon e da Microsoft

18/11/2025

Bitcoin cai para menos de US$90 mil com cautela de operadores

18/11/2025

X, de Elon Musk, fica fora do ar para milhares de usuários nos EUA, mostra Downdetector

17/11/2025

Jeff Bezos vai coliderar startup de IA em primeira função operacional desde Amazon, diz NYT

15/11/2025

Júri dos EUA diz que Apple deve pagar US$634 mi à Masimo em caso de patente de smartwatch

14/11/2025

Google propõe à UE mudança na política de tecnologia publicitária, sem desinvestimento

14/11/2025

Google propõe à UE mudança na política de tecnologia publicitária, sem desinvestimento

14/11/2025

Vendas do iPhone aumentam 22% na China no mês seguinte ao lançamento do iPhone 17

14/11/2025

Samsung eleva preços de chips de memória em até 60%, dizem fontes

13/11/2025

MrBeast lança parque temático na Arábia Saudita

13/11/2025

OpenAI apoia startup que visa bloquear armas biológicas criadas por IA

13/11/2025

Tesla faz recall de 10.500 baterias Powerwall 2 nos EUA devido a risco de incêndio

13/11/2025

Elon Musk diz que reportagem da CNBC sobre captação de US$ 15 bi da xAI é "falsa"

13/11/2025

Multilaser tem lucro líquido de quase R$66 mi no 3º tri

Foto: Pixabay

12/11/2025

Google testa alerta na tela durante ligação para evitar golpe do Pix; veja como funciona

12/11/2025

Anthropic investirá US$50 bilhões para construir data centers nos EUA

12/11/2025

Ações da AMD sobem com investidores animados com metas de crescimento da receita impulsionadas por IA

12/11/2025

Foxconn manifesta otimismo com demanda por inteligência artificial

11/11/2025

Sony eleva previsão de lucro em 8%, citando menor impacto de tarifas e força dos animes


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!